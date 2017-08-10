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Общество

Экзамен Текебаева. ЦИК вновь самоустранился от решения скандального вопроса

Рабочая группа ЦИК по приему документов от кандидатов в президенты страны сегодня заседала более трех часов, чтобы решить вопрос об участии Омурбека Текебаева в языковом экзамене.

Однако большинством голосов рабочая группа приняла решение отказать в удовлетворении заявления уполномоченного представителя лидера партии «Ата Мекен» о его участии в прохождении теста на знание госязыка.

У ЦИК нет таких полномочий, решили члены рабочей группы.

Против такого решения выступила только руководитель группы — член Центризбиркома Елена Джилкичиева.

Утром глава ведомства Нуржан Шайлдабекова заявила, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на своем заседании рассмотрит вопрос о допуске к тестированию по госязыку лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который намерен баллотироваться в президенты страны.

По данным председателя ЦИК, рабочая группа подготовила этот вопрос и вынесла на сегодняшнее заседание. Но группа к моменту комментария главы ЦИК ничего не решила, а только собиралась обсуждать скандальный вопрос.

«Мы уважаем решение суда. Верховный суд КР постановил, что должно быть принято однозначное решение по этому вопросу. Сегодня на заседании мы его и примем», — заявляла Нуржан Шайлдабекова

Омурбек Текебаев должен был сдать экзамен 26 июля, но Первомайский районный суд Бишкека, который рассматривает уголовное дело в отношении депутата, отказал адвокатам подсудимого в ходатайстве об обеспечении его явки на экзамен.​

Состав рабочей группы ЦИК по приему документов, кандидатов на должность президента Кыргызской Республики:

Елена Джилкичиева, руководитель рабочей группы;

Назарали Арипов, член ЦИК (отсутствовал);

Алмаз Асаналиев, член ЦИК;

Чинара Алыбаева, сотрудник аппарата ЦИК;

Малик Козобаев, сотрудник аппарата ЦИК;

Канышай Мамытова, член рабочей группы (отсутствовала).
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