Теплицы. Как не стать банкротом?

Несколько лет назад чиновники начали активно продвигать идею строительства теплиц в Кыргызстане. Ну как продвигать? Как обычно — на словах. Тут и там стали говорить, что это выгодно и приносит высокий доход.

Сотни граждан загорелись идеей. Кто не прочь заработать? Особенно после хорошей рекламы.

Побегать придется

Магомедкамиль Рамазанов занимается растениеводством уже давно. Последние два года пытается наладить тепличный бизнес в Сокулукском районе Чуйской области, кредитов от государства не берет, справляется своими силами. Пока большой прибыли не видел.

«Год на год не приходится. Завалят рынок привозной продукцией, ничего не заработаешь. В этом году, к примеру, на огурцах ничего не «поймали», только свое вернули, с рабочими рассчитались. В 2016-м году килограмм помидоров стоил 30-40 сомов, а сейчас ниже. Ящики купишь, рабочим заплатишь, не очень-то и разбогатеешь. Просто теплиц стало много, все стали сажать огурцы и помидоры. Работать надо, бегать», — говорит он.

Пока у сельхозпроизводителя три небольшие теплицы общей площадью 13 соток. «Сажаем все культуры понемногу. На свой страх и риск. Чтобы совсем без денег не остаться. Работаем до декабря, пока сильные морозы не наступят. Теплицы неотапливаемые. С отоплением нерентабельно. На угле дорого, своя продукция выйдет дороже привозной. На газе еще можно попробовать. В России тепличникам дают безвозмездные ссуды, а у нас никакой помощи нет. Спасает то, что на поле рядом сажаем овощи в открытом грунте», — отмечает Магомедкамиль Рамазанов.

Опоздал — банкрот

Другому владельцу теплицы в селе Манас Сокулукского района не повезло. Денег хватило на то, чтобы огородить земельный участок, поставить к зиме 2016 года семь парников, завести уголь и высадить в грунт рассаду. Но обильные снегопады сбили все планы. То ли деревянные балки оказались слишком тонкими, то ли система отопления не сработала. Тонкий полиэтилен порвался, все посадки замерзли.

Сегодня на воротах висит замок. Колючую проволоку местами уже прорезали, двери отвалились. Трава в тепличных условиях выросла выше крыши. Восстанавливать объект владелец пока не торопится, планирует сдать в аренду.

В нескольких километрах от этой строится еще одна теплица. Но уже основательно — из металла и с системой отопления. Застать владельцев на месте и узнать, что там планируют выращивать, не удалось.

Чиновничья статистика

А чиновники Минсельхоза тем временем занимаются любимым делом — статистикой.

По словам завотделом внедрения прогрессивных технологий Аскарбека Сагынбаева, отчеты в разрезе айыл окмоту и районов они собирают ежеквартально: «Статистику мы ведем уже четвертый год. По данным на 1 июля 2017 года, более 1 тысячи 540 физических и юридических лиц имеют теплицы общей площадью 145 гектаров . За последние полгода площадь увеличилась на 7,9 гектара.

«Есть единичные факты, когда некоторые фермеры приостанавливают свою деятельность и переходят на другие сельхозкультуры. В сельском хозяйстве подобное встречается повсеместно: крестьяне не будут постоянно выращивать только одну культуру», — отмечает чиновник.

Некоторые думали, раз-раз — построят теплицу и через год станут миллионерами, миллиардерами. Так не бывает. Теплицы требуют адского труда. Аскарбек Сагынбаев

Кредиты в помощь

Это бизнес, и вы должны вкладывать. Если бизнес хороший, будете богатеть. А если лентяйничать, то можно стать банкротом. Это вам не игрушки! Некоторые наши политики когда-то кричали: «Стройте теплицы и разбогатеете!» Это неправильно. Аскарбек Сагынбаев

Это приводит к тому, что местные фермеры неконкурентоспособны и через какое-то время закрываются. Кыргызстан уже не может называться сельскохозяйственной страной, раз мы даже свои потребности покрыть не можем. Тилек Токтогазиев

«Мы сравниванием это с уходом за ребенком. И днем и ночью требуется внимание, холод или болезнь — надо бегать, следить, работать. Если не будешь следить, то за сутки потеряешь весь урожай», — предупреждает завотделом.«Государство пошло навстречу и выдает льготные кредиты под 10 процентов годовых. Тепличным хозяйствам отдается приоритет, им кредиты дают вне очереди. За 2016 год тепличникам в виде льготных кредитов выдали 338,2 миллиона сомов», — отметил Аскарбек Сагынбаев.По словам генерального директора агрохолдинга «Жашыл чарба» Тилека Токтогазиева, одних кредитов мало. «Наши соседи — узбеки и казахи — активно субсидируют своих тепличников. Соответственно и себестоимость продукции там ниже, чем у нас. А в Японии, к примеру, налагают пошлины на привозной рис, поэтому местный и дешевле привозного. Так защищают своих производителей. Невозможно работать без государственной защиты местных фермеров», — говорит он.

Проблем вагон и маленькая тележка

Тилек Токтогазиев озвучил ряд проблем, с которыми сталкиваются отечественные сельхозпроизводители. «В республике нет хороших агрономов, современных лабораторий. А те, что есть, морально устарели и делают только анализы по азоту, фосфору и калию, а нам необходимо более чем 12 анализов, в том числе по почве и воде», — рассказал он.

«Еще одна проблема — контрабанда и контрафакт. Очень много овощей завозится из Узбекистана и Китая контрабандой. Плюс из Казахстана делают реэкспорт тех же узбекских продуктов, но уже под своим брендом. Привозят через Шымкент по железной дороге, там перефасовывают в коробки «произведено в РК» и поставляют к нам без проблем на границе. Столько товаров приходит, и их никто не проверяет на санитарные нормы. Большая часть не соответствует нашим стандартам», — отмечает Тилек Токтогазиев.

«Кроме того, в КР поставляют некачественные семена и средства по защите, удобрения. Фермер покупает то, что дешевое и некачественное. А это негативно сказывается на урожайности, — продолжает он перечислять проблемы. — Есть вопросы и с фитосанитарным контролем на границах. Вместе с овощами завозят болезни и вредителей. Они начинают быстро распространяться по нашим полям. Так, в 2016 году появилась томатная моль, которой никогда в КР не было, за короткое время она уничтожила помидоры. При этом естественных врагов у нее нет. Это очень бьет по фермерам».

Технологии и традиции

Ранее Тилек Токтогазиев презентовал новую модель юрточной теплицы, которая позволяет совместить современные технологии с традициями кочевников.

Внешне теплица представляет собой удлиненную юрту, материал стен и кровли — термовойлок. Он изготовлен из остатков швейной промышленности и имеет высокие термоизоляционные свойства. Внутри теплица оснащена системами капельного орошения, отопления и вентиляции. Система мониторинга температуры и влажности снижает риски в управлении микроклиматом.

Такой объект отличается малыми затратами на строительство и организацию работ. Более того, период окупаемости с учетом рисков составляет всего два года.

Первую такую теплицу строят в селе Первомай Сокулукского района. И уже совсем скоро автор проекта намерен показать первые результаты.