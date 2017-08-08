Кыргызстанские художники разукрасили фасад дома в Алматы

Кыргызстанские художники вместе с коллегами из четырех стран разукрасили фасады домов в Алматы в рамках международного фестиваля по монументально-декоративному искусству MURAL FEST. Из восьми объектов уже расписано семь, сообщают казахстанские СМИ.

По информации, первым начал свою работу в Алматы стрит-райтер из Англии под ником Fanakapan.

«Его работы украшают стены Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Берлина, Лондона, Парижа и других мегаполисов мира. Гигантские буквы в виде гелиевых шаров украшают один из жилых домов Медеуского района. Буквы QZ британский художник выбрал неслучайно. Узнав, что Казахстан в скором времени может перейти на латиницу, стрит-артер решил закрепить новую аббревиатуру Казахстана на своем фасаде», - говорится в сообщении.

Уже второй год подряд в фестивале принимают участие ребята из кыргызстанской команды DOXA - Сергей Келлер и Дмитрий Петровский. Жители Турксибского района уже оценили работу кыргызских художников.

Ласточка, изображенная на фасаде одного из домов недалеко от аэропорта, стала для некоторых особенной любимицей. А ветка урюка напоминает о весне, новой жизни и мечтах.

Фасад в Бостандыкском районе расписал художник из Украины Андрей Пальваль.

«Свою работу он решил посвятить теме беркутчи. И это неспроста, так как Андрей предпочитает рисовать, помимо портретов людей, птиц. В своей работе ему удалось совместить эти два образа, сохранив при этом азиатский колорит», - сообщают СМИ.

Георгий Куринов, более известный как GOOZE из России, разрисовал здание в Алатауском районе.

«Художнику нравится, когда его рисунок можно долго и тщательно рассматривать, выдвигать какие-то идеи, размышлять и находить в нем свое видение. Он изобразил черепаху, которая, по его словам, имеет древний символ мироздания. На панцире и плавнике животного зашифрована фраза «Энергия земли», на дереве - эко-дом будущего с солнечными батареями и ветряными генераторами. Посередине находится небольшая ГЭС. Таким образом художник решил встать на защиту природы и животного мира», - пишет казахстанское издание.

«Уютный рисунок появился и на одном из жилых домов, расположенных в Ауэзовском районе вблизи ТРЦ «Спутник». Автор эскиза - молодой казахстанский художник Али Закир (Ali Zakir), участник команды Tigrohaud Crew. По его словам, идея появилась, когда он работал над темой Аральского моря.

Рисовал лодки, корабли. Эта работа не только об экологической проблеме Аральского моря, но и о скоротечности времени. Теперь эти корабли плывут не по воде, а по воздуху - в наших мыслях и фантазиях», - рассказал художник СМИ.

В Алмалинском районе, на пересечении улицы Желтоксан и проспекта Жибек-Жолы, можно увидеть работу еще одного казахстанского художника - Мухита Дулу.

Он предложил образ казахской девушки в национальном свадебном головном уборе - саукеле. Работа богата деталями и национальными орнаментами, поэтому она особенно интересна.

Завершит фестиваль роспись стен в 500 квадратных метров в Наурызбайском районе города. Сообщается, что в 2016 году художники из четырех стран уже разукрашивали дома в Алматы.