Член ОПГ шантажировал и вымогал деньги у бишкекчанина, его задержали

В Бишкеке за вымогательство задержали гражданина С.А., 1990 года рождения, состоящего на оперативном учете МВД, который шантажировал и вымогал денежные средства у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, злоумышленник находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 208 «Вымогательство» УК КР.

«Он, узнав о неком долге потерпевшего, пришел к нему домой и, оказав физическое давление, стал угрожать. Таким образом, злоумышленник получил около 65 тысяч сомов. Но он на этом не остановился и начал требовать еще 100 тысяч сомов. Был задержан при получении 30 тысяч сомов. Тогда ему удалось убежать», — говорится в сообщении.