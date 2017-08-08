Водителей такси обучат навыкам оказания первой помощи при ДТП

Красный Полумесяц Кыргызстана запустил проект по обучению водителей такси Бишкека навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тренеры НОКП показали водителям, как вытаскивать пострадавшего из машины, делать искусственное дыхание и оказывать сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.

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По данным ГУПМ МВД КР, с начала 2017 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 343 человека. Большинство погибших вполне могли бы выжить, если бы им была своевременно оказана первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«В большинстве случаев при ДТП первая помощь на месте происшествия оказывается не в полном объеме или не оказывается совсем. Это в значительной мере связано с незнанием и неумением участников дорожного движения, сотрудников дорожных служб», — говорится в сообщении.

Все сотрудники НОКП постоянно проходят специальное обучение и подготовку для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.