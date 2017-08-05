Судьба природного заповедника «Дашман» решится в сентябре

Вопрос изменения статуса природного заповедника «Дашман» в Джалал-Абадской области решат в сентябре. Об этом ИА «24.kg» рассказал заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурлан Жумаев.

По его словам, в начале сентября комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию намерен организовать выездное совещание с участием ученых из Национальной академии наук и встретиться с местными с жителями. По итогам будет принято решение по вопросу измнения статуса с «природного заповедника» на «природный парк».

Природный заповедник «Дашман» расположен в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, его общая площадь составляет 7 тысяч 958 гектаров . Из них 1 тысяча 680 — ядерная зона, 1 тысяча 796,9 — буферная, 4 тысячи 471,7 — защитная.

Напомним, члены парламентского комитета с 2014 года поднимают вопрос об измнении статуса заповедника на природный парк, руководствуясь интересами местного населения.

По информации Госагентства охраны окружающей среды, на территории заповедников запрещена любая хозяйственная деятельность, в то время как статус природного парка позволяет в отдельных его частях пасти скот, собирать дрова, косить траву, устраивать туристические базы.