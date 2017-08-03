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Общество

Суд Тологонова. Дастан Оморов и Азамат Шергазиев отказались прийти на заседание

Дастан Оморов и Азамат Шергазиев отказались прийти на процесс по уголовному делу в отношении бывшего депутата парламента Райкана Тологонова. Об этом сообщил председательствующий судья Марат Сыдыков.

На прошлой неделе в суде эти свидетели отказались давать показания, ссылаясь на неготовность. В этот раз они не вышли из камер. Судья дал указание принудительно доставить свидетелей на следующее заседание суда.

Напомним, Дастан Оморов и Азамат Шергазиев вместе с Абдуллой Юсуповым осуждены за мародерство. Бывший депутат парламента Райкан Тологонов также обвиняется по этой статье. Ранее в суде Абдулла Юсупов, давая показания, сообщил, что он грабил объекты, принадлежавшие семье Бакиева, под руководством Райкана Тологонова, Болота Шера и Туратбека Мадылбекова.
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