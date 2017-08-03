Взрыв в Ананьево. В больнице остался один пострадавший

В ожоговом отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии находится один пострадавший, 1979 года рождения, сообщили в Минздраве.

По данным медиков, состояние больного относительно удовлетворительное, пациент находится под наблюдением врачей. 18 июля ему проведена операция.

Сегодня, 3 августа, в удовлетворительном состоянии выписан Ж.С., 1988 года рождения, проведена аутодермопластика. Накануне, 2 августа, выписан Б.К., 1992 года рождения. Чуть ранее, 28 июля, выписан М.Н., 1971 года рождения. Всем им проведена аутодермопластика.

Напомним, 19 июня 2017 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого погибло пять человек.