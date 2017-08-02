Свидетели по делу Александра Кима говорят о необходимости повторных экспертиз

Сегодня на судебном заседании по делу экс-владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима выяснилось, что протоколы обоих экспертов Госслужбы судебных экспертиз при правительстве Таайлайбека Шапкулова и Советбека Эржанова идентичны. Более того, отчество обвиняемого Александра Александровича Кима в обоих протоколах Анатольевич.

Сегодня заслушивают показания экспертов о правомерности выплаты Александру Киму дивидендов в размере 27 миллионов 64 тысяч 234 сомов в период с 6 апреля по 31 августа 2015 года.

Адвокат защиты Сергей Воронцов задал эксперту Советбеку Эржанову вопрос: «Можно ли считать экспертизу полной и всесторонней, если на исследование не были представлены 42 документа, в том числе договоры купли-продажи долей Александра Рябушкина и его супруги, вступившие в силу судебные акты по этим документам, а также акт о том, что супруги утратили право собственности?»

Свидетель ответил, что экспертизу производили только по тем документам, которые были представлены следователем. Также оба эксперта согласились с тем, что необходима повторная экспертиза с учетом всех материалов дела.

Следущее заседание по делу состоится 4 августа в 10.00.

Напомним, Александра Кима обвиняют в злоупотреблении должностным положением служащего коммерческой организации. Он свою вину не признает и называет дело, возбужденное в отношении него, политическим.