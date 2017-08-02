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Общество

По делу Александра Кима опрашивают экспертов Госслужбы судебных экспертиз

На очередном заседании по делу экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима заслушивают специалистов, производивших судебно-экономическую экспертизу по правомерности выплаты Александру Киму 27 миллионов 64 тысяч 234 сомов дивидендов в период с 6 апреля по 31 августа 2015 года.

Напомним, Александра Кима обвиняют в злоупотреблении должностным положением служащего коммерческой организации. Он вину не признает и называет возбужденное в отношении него дело политическим.

В самом начале заседания эксперт госслужбы Таалайбек Шапкулов заявил, что не помнит, как его допрашивал следователь ГСБЭП, и ему потребовалось ознакомиться с протоколом допроса. Однако в ходе дальнейших вопросов адвоката защиты Сергея Воронцова эксперт внезапно вспомнил тот день в мельчайших подробностях.

Таалайбек Шапкулов также не мог вспомнить, были ли ему представлены во время экспертизы документы о том, что доля истца Александра Рябушкина была им продана, о чем имеется судебное решение, вступившее в силу и не оспоренное самим Рябушкиным.

Выяснилось также, что не существует протокола определения Первомайского райсуда от 26 марта 2015 года, на которое в своих показаниях ссылался эксперт.
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