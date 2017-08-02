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Общество

Суд Тологонова. Свидетель заявил, что вещественные доказательства ему подбросили

«Меч-сувенир, принадлежавший представителям семьи Бакиева, мне подбросили», — заявил свидетель Нурдин Султанмамытов в Первомайском районном суде, где идет заседание по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова.

По его словам, в обмен на показания против депутатов «Ата Мекена» ему обещали встречу с семьей. «Я сына не видел с рождения. Конечно, хотел увидеть. Когда мы поехали домой, они везли меч с собой. Потом позвали соседей и оформили», — сообщил свидетель.

Нурдин Султанмамытов в прошлом году был осужден на 12 лет за грабежи, которые совершал 7 апреля 2010 года. В 2011-м его депортировали из Москвы по запросу МВД Кыргызстана по подозрению в двойном убийстве.

Я устал давать показания по делу о мародерстве. Обещали даже выпустить раньше времени. Мне по этому делу до сих пор угрожают.

Нурдин Султанмамытов
Напомним, бывший депутат парламента Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве. Ранее в суде давал показание Абдулла Юсупов, который сообщил, что он грабил объекты, принадлежавшие семье Бакиева, по руководством Райкана Тологонова, Болот Шера и Турата Мадылбекова.
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