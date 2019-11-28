14:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бакиевы расширяют свой бизнес. СМИ выяснили, где и как

​​Премиальный многофункциональный комплекс Centropol в столице Беларуси строит семья Бакиевых. Об этом сообщают СМИ.

Журналисты обнаружили связь между членами семьи беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и фирмой-застройщиком премиального многофункционального комплекса Centropol с казино и бутиками.

Centropol.by
Фото Centropol.by. Комплекс, который строят Бакиевы

Как сообщают СМИ, масштабное строительство ведет компания «Гермес Констракшн», которая полностью принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited. Акции кипрской компании в свою очередь распределены следующим образом: 2,5 процента — Norline Development, 17,5 процента — Reamare Investments Limited (владелец — гражданин Израиля Дэн Смоляк) и 80 процентов — Forpaton Resource LP (Руслан Петров).

С большой долей вероятности за именем Руслана Петрова скрывается Руслан Бакиев — внук Курманбека Бакиева. По информации СМИ, проект Centropol ведет отец Руслана — Марат Бакиев.

По белорусским документам внук экс-президента Кыргызстана является соучредителем другого бизнеса — зарегистрированной в марте 2019 года компании ООО «Белхантер-Инвест», которая занимается сдачей недвижимости внаем и в субаренду. Согласно материалам журналистского расследования, партнер Руслана Петрова в этом бизнесе — зампредседателя Беларуской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, построивший бизнес-центр Kiroff Center.

из Facebook
Фото из Facebook. Журналисты считают, что это Руслан Петров - внук Курманбека Бакиева

«Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Беларуской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы», — сообщают СМИ.
Ссылка:
просмотров: 5834
Версия для печати
Материалы по теме
Финразведка: Новый закон в Великобритании поможет вернуть украденное Бакиевым
Даты курултая оппозиции Кыргызстана нет, а список приглашенных готов
Курултай раздора? Организаторы пригласили Акаева и Бакиева, и это не шутка
Президент Кыргызстана о семье, братьях, их вмешательстве в его работу
Жогорку Кеңешке Аида Салянованын ордуна БШКнын мурдакы төрайымы келет
Өмүрбек Бабанов Жаныш Бакиев менен жолугушканын четке какты
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
НТС телеканалы ишин токтотбойт
ФУГИ не видит нарушений в проведении аукциона по продаже коттеджей Бакиева
В парламенте рассказали о причастности чиновников к продаже бакиевских коттеджей
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в&nbsp;обнимку с&nbsp;Хабибулой Абдукадыром Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Бизнес
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 70&nbsp;процентов скидки на&nbsp;золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
28 ноября, четверг
14:25
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
14:21
Экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу этапируют в колонию № 27 в Молдовановке
14:00
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд
13:55
За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда
13:29
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека