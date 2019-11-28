Бакиевы расширяют свой бизнес. СМИ выяснили, где и как

​​Премиальный многофункциональный комплекс Centropol в столице Беларуси строит семья Бакиевых. Об этом сообщают СМИ.

Журналисты обнаружили связь между членами семьи беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и фирмой-застройщиком премиального многофункционального комплекса Centropol с казино и бутиками.

Фото Centropol.by. Комплекс, который строят Бакиевы

Как сообщают СМИ, масштабное строительство ведет компания «Гермес Констракшн», которая полностью принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited. Акции кипрской компании в свою очередь распределены следующим образом: 2,5 процента — Norline Development, 17,5 процента — Reamare Investments Limited (владелец — гражданин Израиля Дэн Смоляк) и 80 процентов — Forpaton Resource LP (Руслан Петров).

С большой долей вероятности за именем Руслана Петрова скрывается Руслан Бакиев — внук Курманбека Бакиева. По информации СМИ, проект Centropol ведет отец Руслана — Марат Бакиев.

По белорусским документам внук экс-президента Кыргызстана является соучредителем другого бизнеса — зарегистрированной в марте 2019 года компании ООО «Белхантер-Инвест», которая занимается сдачей недвижимости внаем и в субаренду. Согласно материалам журналистского расследования, партнер Руслана Петрова в этом бизнесе — зампредседателя Беларуской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, построивший бизнес-центр Kiroff Center.

Фото из Facebook. Журналисты считают, что это Руслан Петров - внук Курманбека Бакиева

«Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Беларуской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы», — сообщают СМИ.