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Общество

Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение

Джастину Биберу запрещен въезд в континентальный Китай в связи с его поведением. Об этом заявили в Департаменте культуры Пекина в ответ на вопросы поклонников певца, сообщила «Медуза» со ссылкой на The Guardian.

В Департаменте культуры объяснили, что Бибер — «талантливый, но спорный певец», который показывал плохой пример поклонникам как в личной жизни, так и во время последней поездки в Китай. О каком именно поведении Бибера идет речь, не сообщается.

При этом в туре Бибера в поддержку альбома Purpose он выступит в Гонконге, который входит в состав Китая. Концертов на континентальной территории Китая у канадского певца не запланировано.

Джастин Бибер — один из наиболее популярных современных поп-исполнителей. Его музыка до недавнего времени была рассчитана на детскую и подростковую аудиторию, а последний альбом Purpose ориентирован на более взрослых слушателей.
 
В 2013 году Джастин Бибер выступал в Китае. В Интернете широкое распространение получила фотография, на которой телохранители поднимают на руках Бибера на участок Великой китайской стены.
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