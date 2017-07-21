Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение

Джастину Биберу запрещен въезд в континентальный Китай в связи с его поведением. Об этом заявили в Департаменте культуры Пекина в ответ на вопросы поклонников певца, сообщила «Медуза» со ссылкой на The Guardian.
В Департаменте культуры объяснили, что Бибер — «талантливый, но спорный певец», который показывал плохой пример поклонникам как в личной жизни, так и во время последней поездки в Китай. О каком именно поведении Бибера идет речь, не сообщается.
При этом в туре Бибера в поддержку альбома Purpose он выступит в Гонконге, который входит в состав Китая. Концертов на континентальной территории Китая у канадского певца не запланировано.
Джастин Бибер — один из наиболее популярных современных поп-исполнителей. Его музыка до недавнего времени была рассчитана на детскую и подростковую аудиторию, а последний альбом Purpose ориентирован на более взрослых слушателей.
В 2013 году Джастин Бибер выступал в Китае. В Интернете широкое распространение получила фотография, на которой телохранители поднимают на руках Бибера на участок Великой китайской стены.