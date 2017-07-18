19 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–19.00 — пересечение улиц Токтогула и Ибраимова;

9.00–17.00 — улицы Токтогула, Табышалиева, Осмонкула, Огонбаева, Айтматова, микрорайон «Джал» (средний), №38;

7.00–19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», район Ботанического сада;

9.00–18.00 — улицы Токтогула, Куйбышева, Сыдыкова, Скрябина, Медерова, Белорусская, Горького, Эгембердиева, Лебедева-Кумача;

10.00–17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса).

В Чуйской области:

7.00–19.00 — село Кок-Джар (улицы Мадиева, Куюкова, Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куланова, Тулеева, жилмассив «Торт-Куль»);

6.00–17.00 — село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Таласская, Нарынская, Боконбаева, Северная, Набережная, Манаса, Лермонтова), «Городок энергетиков», №№ 3–12, жилмассив «Кырман» (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш);

9.00–17.00 — села Лесхоз, Селекционное, Кашка-Баш, Верхний Орок, Нижний Орок, Джаны-Джер;

8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Шевченко, Дружбы, Панфилова, Студенческая, Маркса, №2, район рынка «Береке»);

5.00–18.00 — села Карой, Советское, Ден-Арык, Султан, Алчалуу, Талды-Булак.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Челпек, Ак-Шийрак, Тамга, Тосор, Сары-Добо, застава «Энильчек», город Балыкчи (отдельные районы);

10.00–12.00 — пансионаты в селах Бает, Сары-Ой;

9.00–11.00 — села Семеновка, Кожояр;

11.00–13.00 — село Григорьевка;

13.00–15.00 — села Темировка, Кашат;

14.00–17.00 — пасионаты в селе Бостери.

В Нарынской области:

9.00–17.00 — села Угут, РРС-12, Чаек, Таш-Добо.

В Ошской области: