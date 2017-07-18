19 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–19.00 — пересечение улиц Токтогула и Ибраимова;
- 9.00–17.00 — улицы Токтогула, Табышалиева, Осмонкула, Огонбаева, Айтматова, микрорайон «Джал» (средний), №38;
- 7.00–19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», район Ботанического сада;
- 9.00–18.00 — улицы Токтогула, Куйбышева, Сыдыкова, Скрябина, Медерова, Белорусская, Горького, Эгембердиева, Лебедева-Кумача;
- 10.00–17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса).
В Чуйской области:
- 7.00–19.00 — село Кок-Джар (улицы Мадиева, Куюкова, Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куланова, Тулеева, жилмассив «Торт-Куль»);
- 6.00–17.00 — село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Таласская, Нарынская, Боконбаева, Северная, Набережная, Манаса, Лермонтова), «Городок энергетиков», №№ 3–12, жилмассив «Кырман» (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш);
- 9.00–17.00 — села Лесхоз, Селекционное, Кашка-Баш, Верхний Орок, Нижний Орок, Джаны-Джер;
- 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Шевченко, Дружбы, Панфилова, Студенческая, Маркса, №2, район рынка «Береке»);
- 5.00–18.00 — села Карой, Советское, Ден-Арык, Султан, Алчалуу, Талды-Булак.
В Иссык-Кульской области:
- 9.00–17.00 — села Челпек, Ак-Шийрак, Тамга, Тосор, Сары-Добо, застава «Энильчек», город Балыкчи (отдельные районы);
- 10.00–12.00 — пансионаты в селах Бает, Сары-Ой;
- 9.00–11.00 — села Семеновка, Кожояр;
- 11.00–13.00 — село Григорьевка;
- 13.00–15.00 — села Темировка, Кашат;
- 14.00–17.00 — пасионаты в селе Бостери.
В Нарынской области:
- 9.00–17.00 — села Угут, РРС-12, Чаек, Таш-Добо.
В Ошской области:
- 9.00–17.00 — город Ош (микрорайоны «Керме-Тоо», «Кулатов», улицы Карасуйская, Джим, Салиева, Ошская, Курманджан датки;
- села Кара-Кульджа, Кара-Шоро, Зарипдар, Жийделикс, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшир-Сай;
- 8.00–17.00 — села Сары-Могол, Гульча, Талды-Суу.