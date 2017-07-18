В Саудовской Аравии проверяют видео с женщиной в юбке

Власти Саудовской Аравии начали расследование в связи с публикацией в соцсетях видео молодой девушки, гуляющей в юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир. Об этом сообщает портал bbc.com.

Речь идет о саудовской модели Хулуд, идущей по узкой улочке форта древней деревни Ушайкир. Эта деревня — памятник старины, она расположена в провинции Надж, одном из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце 18 века родился основатель ваххабизма, аскетичного направления суннитского ислама, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Ваххабизм до сих пор практикуется саудовской королевской семьей и знатью.

В Саудовской Аравии женщины обязаны носить головные платки и абаи — свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног.

Как сообщает портал bbc.com, видео быстро разошлось в «Твиттере», где мнения разделились между теми, кто считает, что Хулуд должна быть наказана, и теми, кто настаивает на ее праве носить то, что она хочет.