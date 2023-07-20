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Власть

Кыргызстан выступает за интеграцию стран Центральной Азии

«Кыргызстан выступает за последовательное и всестороннее укрепление интеграции стран Центральной Азии», — заявил президент Садыр Жапаров на саммите «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который проходит в городе Джидда (Саудовская Аравия).

По его словам, саммит является важной вехой на совместном пути к укреплению связей и углублению сотрудничества между братскими регионами. Символично, что первый саммит проходит в первый день нового года согласно Хиджре. Его проведение наглядно демонстрирует имеющиеся огромные возможности и стремление укрепить политический диалог, расширить экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие между нашими странами и регионами как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«Считаю весьма важным продолжить активный обмен двусторонними визитами на высшем уровне в целях расширения сотрудничества между нашими странами. Несмотря на географическое расстояние, наши регионы связывают общая история, единая религия, культура, ценности и бесценные узы дружбы. Как известно, через страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, издревле проходил Великий Шелковый путь, который был важным звеном мировой торговли. Многочисленные караванные пути служили не только для перемещения товаров и предметов роскоши, но также для передачи новых знаний, идей и культур, значительно повлиявших на историю и развитие цивилизаций народов евразийского континента», — сказал Садыр Жапаров.

Он также подчеркнул, что с момента достижения независимости страны накоплен богатый опыт сотрудничества как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества. Президент отметил, что сегодня Центральная Азия — это динамично развивающийся регион с разнообразной географией, устойчивым экономическим ростом и новыми возможностями развития.

Регион богат всеми видами полезных ископаемых, водными ресурсами и разнообразными источниками энергии, нефтью, газом и углем.

«При этом региональная и межрегиональная интеграции являются ключевым элементом нашего общего видения будущего. В сфере безопасности Кыргызстан остается приверженным целям объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. Объединив наши ресурсы, мы можем укрепить механизмы противодействия и еще эффективнее обеспечивать безопасность и стабильность наших стран», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270630/
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