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Общество

В Китае заблокировали Винни-Пуха из-за частых сравнений с Си Цзиньпином

На выходных посты с упоминанием имени Винни-Пуха подверглись цензуре со стороны администрации китайской социальной сети Sina Weibo. Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что при попытке разместить сообщения с именем Винни-Пуха появлялась фраза «нелегальный контент», хотя некоторым пользователям удалось обойти запрет. Кроме того, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом удалили из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи часто сравнивали этого персонажа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах регулирования в Интернете.
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