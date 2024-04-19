Блокировка TikTok. Кыргызстанцы стали активнее искать в интернете VPN

24.kg узнало, что с блокировкой TikTok кыргызстанцы стали активно искать в интернете VPN.

По данным Google Trends, за последнюю неделю поисковых запросов VPN было больше на 1 тысячу 150 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

На втором и третьем местах по поиску в интернете стоят социальные сети «ВКонтакте» и TikTok. «ВКонтакте» за последние семь лет искали на 170 процентов больше, чем в предыдущий период времени, а TikTok — на 90 процентов.

На четвертом и пятом местах — поиск футбольной лиги «Ла Лига» и футбольной команды «Атлетико мадрид».