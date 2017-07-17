Смертельные дороги Центральной Азии. Лидирует Кыргызстан

В Кыргызстане ежегодно происходят смертельные аварии на дорогах. Власти заявляют, что в последнее время их число снизилось. Однако результаты исследования дорожной ситуации в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане инициативной группы «Граждане, требующие безопасный город», говорят об обратном.

Где больше всего погибает людей?

Для начала сравним численность погибших на дорогах. В этом печальном списке лидирует Казахстан. Оно и понятно. Население этой страны трехкратно превышает кыргызстанское — 17,6 миллиона против 6 миллионов человек. Да и площадь соседнего государства гораздо больше.

Несмотря на лидерство в столь печальном рейтинге, у Казахстана есть оправдание. С 2008 года стабильно уменьшается число смертей в ДТП. Чего нельзя сказать о Кыргызстане, где статистика из года в год практически неизменна.

Если в 2007 году в Казахстане погибло 4 тысячи 365 человек, то в 2016 году их число составило 2 тысячи 390, то есть практически в два раза меньше. А вот Кыргызстан, к сожалению, похвастаться такими показателями не может. Кыргызстан — лидер по числу погибших в ДТП на душу населения.

До 2008 года Казахстан являлся абсолютным лидером по смертности на дорогах. Эстафету у соседа перехватил Кыргызстан в 2009 году и с тех не уступает лидерство.

В 2016 году в ДТП в Кыргызстане погибло 0,00156 процента населения, в Казахстане — 0,00135 процента, в Таджикистане — 0,00063 процента. В Таджикистане смертность на дорогах в два раза ниже, чем в соседних Кыргызстане и Казахстане.

Кыргызстан — лидер по дорожным травмам

Еще один печальный рейтинг, в котором мы лидируем, — уровень травматизма на дорогах. Статистика свидетельствует, что если ежегодно в Кыргызстане в ДТП умирают 1 тысяча-1,2 тысячи человек, то число получивших увечья и ранения в десять раз больше. Сравниваем Кыргызстан с соседними странами и по этой статистике. Выводы неутешительны.

Обратите внимание не только на красные столбцы, но и на красные и голубые линии. Если брать промежуток между 2004 и 2016, то в Кыргызстане наблюдается стабильный рост дорожного травматизма. В то же самое время в Казахстане этот рост медленный.

И по травматизму на дорогах Кыргызстан опередил Казахстан в 2009 году и с тех пор не уступал роль лидера по проценту ранений в ДТП на душу населения. За исключением 2016 года, когда страна немного уступила Казахстану.

Выводы просты. Кыргызстан, несмотря на громкие заявления чиновников МВД, на самом деле лидирует по смертности и травматизму в ДТП, а также по числу аварий на душу населения. Между тем в Казахстане уже почти 10 лет как ввели проект «Безопасный город». В Таджикистане это сделали четыре года назад. Пока мы судимся с желающими реализовать проект и строим наполеоновские планы о будущей хорошей жизни, соседи стараются уменьшить опасность на дорогах. И у них это успешно получается.