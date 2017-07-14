Свидетель по делу Жапарова признался, что брал деньги у его родного брата

Свидетель Кенжебек Джумабаев на судебном процессе по делу экс-депутата ЖК Садыра Жапарова рассказал, что брал деньги перед поездкой на митинг в Караколе у его родного брата Сабыра Жапарова.

По его словам, он брал 100 тысяч сомов, которые потратил на бензин в ходе организации митинга.

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По словам Кенжебека Джумабаева, Сабыр в офисе своего брата-депутата за пару дней до митинга выдал ему новую сим-карту. И он, Джумабаев, из офиса Жапарова повез для жителей села Саруу Иссык-Кульской области помощь в виде муки, растительного масла и макаронных изделий.

Сейчас Джумабаев отбывает наказание в колонии №47, откуда был доставлен в суд.

Напомним, Садыр Жапаров был задержан правоохранительными органами 25 марта 2017 года. Обвиняется в соучастии в организации митинга в городе Караколе в 2013 году, попытке захвата власти и захвате заложника.