Погода в Кыргызстане на 15 июля: ливневые дожди

В Кыргызстане дожди и грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 23 м/с.

В связи с ожидаемыми ливневыми дождями на реках республики ожидается подъем уровня воды, в горных и в предгорных районах республики селеопасно.

День уменьшится до 15 часов 2 минут.

В Бишкеке кратковременные дожди, температура воздуха ночью +14, днем +29 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +13, днем до +33 градусов.

В Нарынской области +7 градусов ночью и +25 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10 градусов, днем +25.

В Таласской области температура воздуха ночью +7, днем +26 градусов.