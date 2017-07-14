Как рассчитать отпускные

Деньги лишними не бывают, особенно перед отпуском. О том, как самостоятельно рассчитать отпускные, рассказывают бухгалтеры.

Согласно Трудовому кодексу, отпуск предоставляется на 28 календарных дней.

К примеру, ваша средняя зарплата 13 тысяч сомов. Сумма отпускных в таком случае составит 12 тысяч 297 сомов.

Рассчитывается это по следующей схеме: зарплата за последние три месяца делится на 29,6 (среднемесячное число календарных дней при оплате отпуска), умножается на 28 (число календарных дней) и делится на 3 (месяца). Считаем: (13000+13000+13000)/29,6×28/3=12297.

Бухгалтеры подчеркивают, что это упрощенная схема подсчета, которая в любом случае поможет вам распланировать расходы.