21:47
+28
USD 69.58
EUR 79.34
RUB 1.16
Общество

Как выглядит самая пожилая бодибилдерша планеты

Эрнестина Шепард из Балтимора, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой пожилой бодибилдерши планеты, в этом году отпраздновала свое 80-летие. Об этом сообщили казахские СМИ.

Миссис Шепард утверждает, что возраст — это всего лишь цифра, и продолжает вести активный образ жизни.

По данным журналистов, в юности Эрнестина была изнеженной девушкой и полностью игнорировала любые занятия спортом. К 56 годам она превратилась в малоподвижную упитанную женщину, работавшую школьным секретарем, которая не занималась спортом ни дня в своей жизни. И однажды настал тот самый момент, когда она вдруг поняла, что пора привести себя в порядок.

Записавшись в фитнес-клуб, Эрнестина преобразила не только свое тело, но и жизнь, и решила участвовать в соревнованиях бодибилдеров. За последние два десятка лет Шепард приняла участие в девяти марафонах и выиграла два соревнования по бодибилдингу.

Эрнестина каждый день встает в три утра и занимается медитацией, затем совершает 15-километровую пробежку и лишь после этого садится завтракать. Приготовлением пищи, которая состоит в основном из круп, орехов, курицы и яиц, в семье Шепард занимается муж Эрнестины. Недавно супруги отметили 60-летний юбилей совместной жизни.
Ссылка:
просмотров: 368
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»
Ночь скидок: бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom
10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения 10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти