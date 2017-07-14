Как выглядит самая пожилая бодибилдерша планеты

Эрнестина Шепард из Балтимора, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой пожилой бодибилдерши планеты, в этом году отпраздновала свое 80-летие. Об этом сообщили казахские СМИ.

Миссис Шепард утверждает, что возраст — это всего лишь цифра, и продолжает вести активный образ жизни.

По данным журналистов, в юности Эрнестина была изнеженной девушкой и полностью игнорировала любые занятия спортом. К 56 годам она превратилась в малоподвижную упитанную женщину, работавшую школьным секретарем, которая не занималась спортом ни дня в своей жизни. И однажды настал тот самый момент, когда она вдруг поняла, что пора привести себя в порядок.

Записавшись в фитнес-клуб, Эрнестина преобразила не только свое тело, но и жизнь, и решила участвовать в соревнованиях бодибилдеров. За последние два десятка лет Шепард приняла участие в девяти марафонах и выиграла два соревнования по бодибилдингу.

Эрнестина каждый день встает в три утра и занимается медитацией, затем совершает 15-километровую пробежку и лишь после этого садится завтракать. Приготовлением пищи, которая состоит в основном из круп, орехов, курицы и яиц, в семье Шепард занимается муж Эрнестины. Недавно супруги отметили 60-летний юбилей совместной жизни.