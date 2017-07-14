Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут временно перекрывать до 25 июля

Ремонт в тоннеле на перевале Тоо-Ашуу планируют закончить 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

По ее данным, там идет плановый ремонт вентиляционной системы. Согласно утвержденному графику, движение автотранспортных средств будут останавливать ежедневно с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля.

Как сообщается, ежегодный ремонт тоннеля необходим для поддержания его в работоспособном состоянии.

Напомним, на перевале Тоо-Ашуу возле тоннеля образовалась многокилометровая пробка.