11:34
+28
USD 69.58
EUR 79.34
RUB 1.16
Общество

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут временно перекрывать до 25 июля

Ремонт в тоннеле на перевале Тоо-Ашуу планируют закончить 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

По ее данным, там идет плановый ремонт вентиляционной системы. Согласно утвержденному графику, движение автотранспортных средств будут останавливать ежедневно с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля.

Как сообщается, ежегодный ремонт тоннеля необходим для поддержания его в работоспособном состоянии.

Напомним, на перевале Тоо-Ашуу возле тоннеля образовалась многокилометровая пробка.
Ссылка:
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дороги на перевале Тоо-Ашуу снова приостановили. Виноват дождь
Неделя-24: что вы могли пропустить
Минтранс пригрозил водителям маршруток лишением лицензии
Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…
Ямочный ремонт на Тоо-Ашуу завершится 10 июля
В городе Ош в день Орозо айта общественный транспорт будет работать бесплатно
На альтернативной дороге Север — Юг построят современный тоннель
Минтранс начнет паспортизацию дорог Кыргызстана
В 40 районных центрах Кыргызстана заасфальтируют дороги
На перевале Тоо-Ашуу проведут ямочный ремонт
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Бизнес
Ночь скидок: бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom
10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения 10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения