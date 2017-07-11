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Общество

Изнасилованная написала заявление не от своего имени. Следствие зашло в тупик

Изнасилованная в Джалал-Абадской области девушка написала заявление не от своего имени и неправильно указала свой адрес. В результате следствие зашло в тупик. Об этом ИА «24.kg» сообщила правозащитник Гульгакы Мамасалиева (город Ош).

«Мы просили правозащитную организацию «Справедливость» в Джалал-Абаде встретиться со следователями, которые ведут это дело. Следователь сказал, что заявление девушка подала не от своего имени. Видимо, она боялась преследований. Или у нее были на то другие причины. Неправительственные организации попросили помочь в ее поисках», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Джалал-Абадской области трое мужчин изнасиловали женщину, сбрили ей волосы и удерживали больше недели.

«Эти трое находятся под арестом сроком на два месяца. Следствие продолжается. Но оно сейчас зашло в тупик из-за того, что не могут найти пострадавшую. Необходимо, чтобы она дала показания или хотя бы  доверенность адвокату», — отметила Гульгакы Мамасалиева.

«Я особо не верю в то, что следователи не могут найти пострадавшую. Есть много свидетелей, в том числе бывший муж, и знающие ее. Если бы следователи хотели, они бы давно ее нашли», — считает правозащитник.
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