Суд по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова отложили в третий раз

Суд по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова вновь отложен. Он обвиняется в мародерстве.

Напомним, судебный процесс не может начаться по существу уже третий раз.

Первый раз — из-за отсутствия потерпевших и свидетелей. Во второй — заседание переносили в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Адвокат подсудимого Сартбай Жээнчибеков ходатайствовал о переводе Райкана Тологонова из камеры СИЗО ГКНБ, где он содержится с 28 марта, в больницу. Его сын Иса Тологонов считает, что отцу может понадобиться срочная операция по удалению тромба.

В 2013 году Генпрокуратура Кыргызстана отказалась возобновить уголовное дело в отношении членов парламентской фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова и Туратбека Мадылбекова, подозреваемых в мародерстве. В январе 2013-го руководитель межведомственной следственной группы — начальник ГСУ МВД Кубатбек Норузбаев — прекратил уголовное дело в отношении этих депутатов.

В 2017 году расследование по фактам мародерства, совершенным 7 апреля и в последующие дни 2010 года, возобновлено.

Райкан Тологонов арестован 28 марта.