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Общество

Америка готовится к погромам после выборов

Стартующие сегодня выборы президента США серьезно встревожили местных предпринимателей и других горожан, передает РИА Новости. Так, в Нью-Йорке все больше витрин магазинов заколачивают листами фанеры, чтобы сдержать людей, которые могут выйти на улицы с акциями протеста после завершения голосования.

Закрывают витрины дорогих бутиков на 5-й и 7-й авеню. Огорожена железным забором территория вокруг небоскреба Trump Tower, вход в башню охраняют полицейские с пистолетами-пулеметами и в защитных шлемах.

На ряде нью-йоркских улиц перекрыто автомобильное движение.

В калифорнийских Лос-Анджелесе и Сан-Франциско местные власти разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций на фоне голосования. В Чикаго (штат Иллинойс) мэр города Лори Лайтфут заявила, что полиция будет дежурить возле делового района в центре мегаполиса. В Вашингтоне (округ Колумбия) студенты университетов и колледжей получали рекомендации запастись продуктами и медикаментами на ближайшие несколько дней.

Министерство внутренней безопасности США активно готовится к возможным беспорядкам, которые могут охватить страну до или после всеобщих выборов 3 ноября. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы МВБ Кен Кучинелли.

Напомним, что магазины в США в течение всего лета подвергались нападению так называемых лутеров — мародеров, использовавших для краж массовые протесты и беспорядки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171821/
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