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Агент 024
Сюжет: Беспорядки после выборов

В кабинетах «Белого дома» разграблены сейфы. Книги оказались никому не нужными

В кабинетах «Белого дома» практически на всех этажах разграблены кабинеты и сейфы. Книги оказались никому не нужными. Фото в 24.kg прислал читатель.

«Здание Жогорку Кенеша потребует многомиллионных затрат на восстановление и ремонт. Наш и без того нищий бюджет понесет огромную нагрузку в ущерб незащищенным слоям населения. Чего добились? Одного — еще большего обнищания кыргызстанцев», — написал он.

По словам автора фото, мародеры искали ценности. Библиотеки в отдельных кабинетах чиновников они практически не тронули.

«Страшно, когда народ не образован. Ни одному мародеру не пришло в голову просто взять книгу в руки и поинтересоваться, кто такой Николай Гумилев. О нем, очевидно, он никогда и не слышал», — резюмировал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/168903/
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