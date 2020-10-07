Они защитили Бишкек от мародеров. Дружинникам нужна наша помощь

В Кыргызстане и столице третий день ситуация остается сложной. Повсеместно проходят митинги. Различные политические группировки делят власть. Сегодня ночью Бишкек защищали тысячи добровольцев. Дружинники не позволили мародерам грабить город.

Отметим, чат волонтеров был создан вчера, в нем уже более 7 тысячи подписчиков. Люди продолжают вступать в ряды волонтеров, чтобы защитить город от беспорядков. Для координации действий в Telegram создан чат #BizdinBishkek.

Сегодня ДНД пресекли попытки захвата офисов компаний «Кумтор» и «Кыргызкомур».

Дружинникам нужна помочь. Многие из них ночью замерзли. Необходимы теплые вещи, ГСМ и питание.