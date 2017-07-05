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Общество

Близкие родственники обвиняемого могут быть свидетелями в суде

Конституционная палата отменила запрет на допрос близких родственников при наличии их желания. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что сегодня палата проверила на конституционность пункт 7 части 4 статьи 60 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно ему не подлежат допросу в качестве свидетелей близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. По итогам рассмотрения решено признать норму противоречащей Конституции КР в той мере, в какой не допускается возможность допроса близких родственников подозреваемого, обвиняемого, подсудимого при наличии их желания давать показания.

В своем решении Конституционная палата отметила, что показания против себя или близких родственников, то есть лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, могут быть даны только с соблюдением принципа добровольности и диспозитивности.

Данную норму следует рассматривать как правовую гарантию против самообвинения и принуждения к даче показаний против себя, своего супруга или близких родственников. Тем самым законодатель установил юридические предписания в соответствии с частью 5 статьи 26 Конституции и нравственными представлениями о недопустимости принуждения человека причинять вред самому себе и близким.

«Установление запрета на допрос в качестве свидетелей близких родственников подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, тем не менее, не должно ограничивать их в праве давать соответствующие показания в случаях, когда они заинтересованы в оглашении той или иной информации. Необходимость использования добровольных свидетельских показаний близких является одной из составляющих реализации принципа состязательности и равноправия сторон путем наделения сторон обвинения и защиты равными процессуальными правами», — прокомментировали решение в КП.
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