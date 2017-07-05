В Чуйской области более пяти тысяч хозяйств остались без поливной воды

В селе Ат-Башат Жайылского района Чуйской области более пяти тысяч хозяйств остались без поливной воды. Об этом стало известно во время поездки премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

По словам начальника водного хозяйства области Руслана Девяткулова, единственный источник полива — водохранилище — заполнен грязью. Для его полной очистки требуется три года и 303 миллиона сомов.

«Сюда вода поступает из горной реки. Весной после селевых потоков водохранилище было заполнено. Нам уже выделили 35 миллионов сомов, и мы начали очистку. Вместимость водохранилища – 430 тысяч кубометров, сейчас тут только 85 тысяч», — сообщил Руслан Девяткулов.

Фото ИА «24.kg». Водохранилище в селе Ат-Башат, 5 июля 2017 года.

По его данным, после полной очистки водохранилища поливной водой будут обеспечены на 3,5 тысячи гектара земель больше, чем сейчас. Премьер-министр поручил ускорить работу.

Отметим, водохранилище построено в 1940 году и обеспечивает водой 1,55 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.