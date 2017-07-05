Мэрия Бишкека не предоставила суду документы по реконструкции Душанбинки

Представители управления капитального строительства и мэрии Бишкека не предоставили суду документы по реконструкции дороги по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская).

Заседание по исковому заявлению о признании действий столичной мэрии по уничтожению зеленых насаждений незаконными состоялось накануне, 4 июля, в Межрайонном суде.

Читайте по теме Жители улицы Токтоналиева будут судиться с мэрией из-за вырубки деревьев

Оно закончилось тем, что суд повторно обязал ответчиков предоставить все документы, на что те заметили, что для этого необходимо три недели. После некоторых споров второе заседание назначили на 20 июля.

Активисты требуют предоставить им Генплан, согласно которому на улице Токтоналиева не должно быть изменений до 2025 года. Они также требуют сам проект реконструкции дороги и договор о ее строительстве с китайской компанией.

Напомним, жители улицы, на которой вырубили деревья для ее расширения, написали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий мэрии Бишкека.

В Жогорку Кенеше решили создать рабочую группу по изучению законности массовой вырубки деревьев в Бишкеке. На работу группе отводят два месяца – июль и август, в сентябре депутаты вернутся к этому вопросу. В случае, если выявят нарушения, материалы передадут в правоохранительные органы.