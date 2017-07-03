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Общество

В 2016 году в Кыргызстане значительно ухудшилось положение секс-работниц

В 2016 году в Кыргызстане значительно ухудшилось положение секс-работниц. Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы», опубликованном в 2017-м.

Правозащитники отмечают: в республике деятельность секс-работников не является ни уголовно наказуемым деянием, ни административным правонарушением. В то же время ГУВД открыто заявляет о том, что для наказания этой категории лиц использует другие статьи адмкодекса.

«ГУВД Бишкека проводит систематические рейды и призывает граждан помочь им в этом. Так, в нарушение права личной жизни милиция просит граждан фотографировать секс-работников и передавать их фото в милицию. Такой призыв развязывает руки движениям и зачастую ведет к самосуду, разрешенному государством», — говорится в отчете.

«В Оше, к примеру, активизировались группировки молодых людей, которые нападают на секс-работников, открыто избивают их на улице, раздевают и снимают на камеру. В одном из таких случаев милиция находилась неподалеку, видела происходящее, но никаких действий не предприняла. Секс-работники наотрез отказались писать заявление из-за угроз расправы вплоть до убийства», — добавляют правозащитники.

В отчете отмечается, что уровень дискриминации высок и в отношении лиц, употребляющих инъекционные наркотики, и из ЛГБТ-сообществ.
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