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Общество

Для вебкам-моделей открыли онлайн-университет. Чему учат

В интернете появился онлайн-университет, где обучают секс-работников, во время пандемии решивших зарабатывать онлайн. Об этом пишет «Газета.Ru».

Индустрия секс-услуг из-за пандемии переживает приток новых желающих научиться работать в цифровом формате. Занятия в открытой для них бизнес-школе направлены на то, чтобы учащиеся научились создавать и вести свой бренд, продвигать себя на рынке и зарабатывать. Уроки проходят бесплатно, а преподают в нем опытные вебкам-модели, сумевшие добиться успеха в своей индустрии.

 «Каждый курс состоит из видеоуроков и спецкурсов в прямом эфире, которые предоставляют подробную информацию о том, как вести успешный бизнес в соцсетях, — говорится на сайте бизнес-школы. — Наши инструкторы также смогут ответить на основные вопросы, стать наставниками и создавать новые учебные курсы».

Работники индустрии считают создание подобного рода учебного заведения большим прорывом. На обучение зарегистрировали около 500 человек, среди который люди, уже имеющие опыт оказания и сексуальных услуг, и начинающие.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169824/
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