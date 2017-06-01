Из Бишкека выдворят иностранцев-попрошаек

Из столицы Кыргызстана выдворят попрошаек с иностранным гражданством. По данным ГУВД, на улицах Бишкека просят милостыню 33 приезжих из других государств.

Все собранные по ним материалы переданы в районные суды.

Отметим, за нарушение порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана Свердловский районный суд вынес постановление о выдворении за пределы страны 14 иностранных граждан, Ленинский райсуд — 12, Первомайский — 7.

Работа по выявлению нарушивших порядок пребывания в Бишкеке иностранцев продолжается.