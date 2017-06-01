В суде по делу сотрудников АКС продолжается допрос свидетелей

В суде по делу сотрудников Антикоррупционной службы ГКНБ, производивших задержание руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, продолжается допрос свидетелей.

На процессе сегодня опросили сотрудницу КГМА Гульмиру Иманалиеву. По ее словам, в тот день к ней подошел один из подсудимых и сказал, что Гапарову стало плохо.

«Я зашла в кабинет Гапарова. Он лежал, я наклонилась, пульс был очень слабый. Вышла и сказала, что уже поздно. Он был весь синий. Я сказала им, что нужно было раньше что-то делать. У Гапарова также была пена у рта. Телесных повреждений на лице не было. В коридоре было много людей. Синие пятна на лице возникают при недостатке кислорода», — рассказала она.

Был допрошен и сотрудник Октябрьского отдела охраны. Он сообщил суду, что видел через приоткрытую дверь кабинета Гапарова, как сотрудники АКС, один из которых был в перчатках, считали деньги (мелкие купюры) и снимали на видеокамеру происходящее.

Ранее в АКС ГКНБ обратился с заявлением гражданин и просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и якобы вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. В момент задержания у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.