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Общество

Суд по делу сотрудников АКС ГКНБ вновь приостановили

Суд по делу сотрудников Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности, производивших задержание экс-главы аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, вновь приостановлен. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Абаз Мамбетакунов.

По его словам, материалы передали в суд еще в августе 2016 года. Дело должна была рассматривать коллегия Военного суда. Но его расформировали, поэтому документы передали в Октябрьский районный суд Бишкека. Процесс должен был вести судья Аманбек Сариев, но он попал в больницу. Дело передали Кымбат Архаровой, и суд начнется заново с предъявления обвинения. Первое заседание должно состояться 17 мая.

Ранее в АКС ГКНБ обратился с заявлением гражданин. Он просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, якобы вымогавшего у него 30 тысяч сомов в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

По заявлению возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. При задержании у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51334/
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