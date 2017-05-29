Только 39 процентов молодежи в Кыргызстане довольны выбором вуза

В Кыргызстане провели СМС-опрос на тему, почему молодежь Кыргызстана выбирает ту или иную профессию. Об этом сообщил Национальный институт стратегических исследований.

Как сообщается, исследование проведено в преддверии выпускных экзаменов, чтобы выпускники школ могли ориентироваться в выборе вузов и профессий.

В опросе участвовали 946 человек из 40 районов Кыргызстана.

Большая часть опрошенных (47 процентов) высказали мнение, что учатся или планируют поступить в государственные вузы, 10 процентов намерены учиться за границей, а 9 процентов хотят поступить в негосударственные учебные заведения.

Наиболее приоритетным условием при поступлении для 32 процентов респондентов всех возрастных категорий стало качество обучения, а для 18 процентов — востребованность на рынке труда выпускников выбранного вуза. Еще 18 процентам все равно, где учиться, главное — получить образование.

На выбор вуза влияют родители (24 процента), советы знакомых и родственников (24 процента) и стоимость обучения (25 процентов).

Примечательно, что для респондентов в возрасте 14–28 лет при выборе вуза важно мнение родителей, в то время как на выбор опрошенных старше 28 лет повлияла стоимость обучения.

Выбирая специальность, респонденты обычно руководствуются своими интересами (44 процента). Одиннадцать процентов опрошенных ориентировались на востребованность на рынке труда, еще столько же — на заработную плату. Для большей части респондентов старше 28 лет (17 процентов) выбор специальности оказался случайным.

Довольны выбором вуза 39 процентов студентов, а недовольны только 9 процентов. Из числа тех, кто уже окончил вуз, довольны выбором 16 процентов, а 9 процентов — нет.

88 процентов школьников планируют по окончании вуза работать по специальности, как и 53 процента студентов (20–24 года). 17 процентов уже работают, но не по специальности.

Опрос показал, что по окончании вуза 30 процентов респондентов в возрасте до 19 лет хотят работать в госучреждениях, 31 процент (от 20 до 24 лет) намерены уехать за границу, а 31 процент старше 25 лет планируют основать свое дело.