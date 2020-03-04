Еще восемь школ добавлены в программу профессиональной ориентации

В программу профессиональной ориентации добавлены восемь школ Оша, Джалал-Абада, Баткена и Узгена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в рамках проекта Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Содействие занятости и профессиональному обучению» был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами в области профориентации школьников. Пилотирование проекта началось в 2019/2020 учебном году в Караколе, Нарыне, Таласе, Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Узгене и Баткене.

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Социальными партнерами в пилотных городах являются службы занятости, муниципалитеты/сообщества (органы самоуправления), городские отделы образования, вузы, молодежные организации, предприятия, работодатели и другие заинтересованные организации.

«Службам занятости отводится ключевая роль в проведении профориентации. Они консультируют учащихся и помогают школам устанавливать контакты с предприятиями, проводят тестирование по выявлению способностей и интересов у школьников и молодых безработных. Профессиональные лицеи проводят мастер-классы, организуют посещения. Университеты предоставляют информацию о направлениях обучения, организуют дни открытых дверей. Предприятия организуют посещения, экскурсии, стажировки, встречи с экспертами отрасли», — отметили в ведомстве.

Социальные партнеры помогают учащимся 9-х классов принять решение о выборе профессии.