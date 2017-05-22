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Общество

В некоторых районах Оша и Токмака 23–26 мая не будет газа

ОсОО «Газпром Кыргызстан» доводит до сведения абонентов, что в связи с устранением утечки газа будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

— 23 мая в Оше на участках Нурдар, Зарбдор в районе Авиагородка с 09.00 по 17.00;

— 24 мая в Токмаке в районе, ограниченном отрезками улиц Гагарина, Дубовицкого, Шамсинской, Токтогула, Очарова, Гравийной с 08.00 по 17.00;

— 25 мая в Токмаке на улице Победы № 152 с 08.00 по 17.00;

— 26 мая в Токмаке на улицах Первомайской, Казахстансой, Комсомольской, Береговой с 08.00 по 17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52363/
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