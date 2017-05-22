Всех отравившихся в Ноокене школьников выписали из больницы

Из Ноокенской территориальной больницы выписали всех госпитализированных ранее школьников. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Напомним, 12 мая в Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксировали случай массового отравления в селе Тоскоол. Госпитализировали 31 ребенка. «Всех выписали в удовлетворительном состоянии. Дети уже посещают школу. Правоохранительные органы продолжают расследование», — проинформировали в департаменте.

По результатам лабораторных исследований воды из источника, из резервуара отклонений по показателям химической, токсической безопасности не выявлено. Причина отравления детей до сих пор не установлена.