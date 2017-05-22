Алмазбеку Атамбаеву рассказали, как в стране соблюдаются права этнических групп

Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов рассказал Алмазбеку Атамбаеву о принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, Токон Мамытов также рассказал президенту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.
Алмазбек Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны.
Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.