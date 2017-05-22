Алмазбеку Атамбаеву рассказали, как в стране соблюдаются права этнических групп

Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов рассказал Алмазбеку Атамбаеву о принимаемых мерах по обеспечению прав представителей всех этнических групп, проживающих в стране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Токон Мамытов также рассказал президенту о реализации Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений, направленной на обеспечение национального единства путем дальнейшего совершенствования межэтнических отношений, сохранения культурного наследия и этнического многообразия страны.

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова

Алмазбек Атамбаев отметил, что обеспечение эффективной работы современной демократической системы управления межэтническими отношениями является приоритетом в развитии страны.

Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Кыргызстана в сохранении и дальнейшем развитии традиционно конструктивного межэтнического диалога в стране и дальнейшей консолидации общества.