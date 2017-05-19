За 2016 год в Кыргызстан доставили 171 «груз 200». Такие данные сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщили представители Государственной службы по миграции (ГСМ).

По их данным, большая часть тел доставлена из России, еще часть — из Казахстана и других стран.

На доставку «груза 200» из бюджета ежегодно выделяется около 5 миллионов сомов.

Депутаты также поинтересовались, сколько человек отказались от гражданства Кыргызстана за последние три года и сколько людей получили наше гражданство.

Чиновники пообещали предоставить эту информацию позже. Не смогли представители ГСМ ответить и на ряд других вопросов. «Может, мы все вопросы в письменной форме передадим?» — возмутились во фракции.

«Это говорит о том, что системного учета и системной работы нет», — добавил лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.