Получить компенсацию за доставку груза-200 станет проще. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев.

По его словам, разработано новое положение, оно находится на утверждении правительства. «Раньше граждане сдавали 14 документов, которые комиссия должны была рассмотреть в течение месяца, однако задержка достигала 3-4 месяцев. Средняя выплата составляла от 22 до 35 тысяч сомов», — сказал Медетбек Айдаралиев.

Он отметил, что лишние документы сокращены. «Люди должны будут сдать только три документа — справку с медорганизаций о смерти, доверенность и паспорт. Сумма будет для всех одна — 50 тысяч сомов. После утверждения этого постановления будет большой сдвиг в этой сфере», — считает чиновник.