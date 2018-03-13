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Общество

Получить компенсацию за доставку груза-200 станет проще

Получить компенсацию за доставку груза-200 станет проще. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев.

По его словам, разработано новое положение, оно находится на утверждении правительства. «Раньше граждане сдавали 14 документов, которые комиссия должны была рассмотреть в течение месяца, однако задержка достигала 3-4 месяцев. Средняя выплата составляла от 22 до 35 тысяч сомов», — сказал Медетбек Айдаралиев.

Он отметил, что лишние документы сокращены. «Люди должны будут сдать только три документа — справку с медорганизаций о смерти, доверенность и паспорт. Сумма будет для всех одна — 50 тысяч сомов. После утверждения этого постановления будет большой сдвиг в этой сфере», — считает чиновник.
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