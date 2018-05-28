В 2017 году из-за рубежа в Кыргызстан доставили 278 тел погибших граждан

В 2017 году из-за рубежа в Кыргызстан доставили 278 погибших и умерших при различных обстоятельствах соотечественников. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной службы миграции Самат Токтоболотов.

По его словам, 16 мая вышло постановление правительства, в котором указали, что в случае смерти гражданина Кыргызстана за рубежом независимо от цели пребывания его родственникам выплатят единовременную помощь для покрытия расходов, связанных с транспортировкой тел.

«При обращении в информационно-консультативный центр Госслужбы миграции родственников умершего или погибшего человека, которые оплачивают расходы, связанные с транспортировкой тела, выплатят 50 тысяч сомов. Заявление рассмотрят в течение трех-четырех дней. Для получения компенсации нужно собрать минимальный пакет документов», — рассказал Самат Токтоболотов.

«В большинстве своем это мигранты, живущие в России. До этого оплачивали только транспортные расходы. Они не покрывали бальзамирование тел. Сейчас в 50 тысяч сомов включена не только перевозка, но и бальзамирование», — отметил Самат Токтоболотов.