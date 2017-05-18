Для борьбы с ВИЧ/СПИДом в Кыргызстане не хватает средств. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Республиканского центра по борьбе с этим заболеванием Улан Кадырбеков.
По его словам, необходимо увеличение государственного финансирования. «В 2016 году правительство выделило на приобретение тест-систем 20 миллионов сомов. В этом году утверждена эта же сумма. Но их не хватает для полноценного проведения мероприятий», — рассказал Улан Кадырбеков.
«На 2017–2021 годы подготовлена государственная программа по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД. Сейчас она на согласовании в Минфине и других ведомствах. Если благополучно пройдет, ее утвердят. Глобальный фонд снижает финансирование ежегодно, его обязательным условием является вклад правительства Кыргызстана», — заявил глава центра.