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Общество

Для борьбы с ВИЧ/СПИДом в Кыргызстане не хватает средств

Для борьбы с ВИЧ/СПИДом в Кыргызстане не хватает средств. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Республиканского центра по борьбе с этим заболеванием Улан Кадырбеков.

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«Основное финансирование программ и покупка медикаментов осуществляяются за счет Глобального фонда. В настоящее время финансирование сокращается в рамках заявки на 2018–2020 годы. На борьбу с этим заболеванием в Кыргызстане выделяется чуть больше $11 миллионов. В настоящий момент $1,8 миллиона нам не хватает», — сказал глава центра.

По его словам, необходимо увеличение государственного финансирования. «В 2016 году правительство выделило на приобретение тест-систем 20 миллионов сомов. В этом году утверждена эта же сумма. Но их не хватает для полноценного проведения мероприятий», — рассказал Улан Кадырбеков.

«На 2017–2021 годы подготовлена государственная программа по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД. Сейчас она на согласовании в Минфине и других ведомствах. Если благополучно пройдет, ее утвердят. Глобальный фонд снижает финансирование ежегодно, его обязательным условием является вклад правительства Кыргызстана», — заявил глава центра.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52040/
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