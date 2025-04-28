Центр «СПИД» выплатил координатору проекта лишние 780 тысяч сомов

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Жылдыз Садырбаева попросила пояснения по заключению Счетной палаты, в котором говорится, что в 2023 году Республиканский центр «СПИД» выплатил координатору проекта 780 тысяч сомов, помимо его основного оклада.

Представители Минздрава ответили, что специалисты для проектов принимаются на конкурсной основе и у них большие заработные платы из-за большой нагрузки. Однако теперь центру на эти цели запретили выдавать более 130 тысяч сомов.

«Перед вами не первоклассники сидят. Счетная палата уже проверила и заключила, что это необоснованно выплаченные деньги. Признайте просто свою ошибку?» — возмутилась депутат и поинтересовалась, возвращены ли деньги в бюджет.

Жылдыз Садырбаевой ответили, что выплаченные деньги не возвращаются.