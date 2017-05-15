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Общество

В Минкультуры Кыргызстана опровергли многомиллионные траты на услуги связи

«В апреле за телефонную связь мы потратили не более одного миллиона сомов», — об этом заявили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Напомним, ранее на сайте Министерства финансов опубликовали сведения о кассовом исполнении республиканского бюджета по ведомственной классификации за апрель. В соответствии с этой информацией, в прошлом месяце Минкультуры Кыргызстана на услуги связи потратило 26 миллионов 841 тысячу сомов.

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По информации Минкультуры, из этой суммы только 968 тысяч 500 сомов потрачены на оплату услуг телефонной, факсимильной, прочих услуг связи, а также на погашение задолженностей по услугам связи за предыдущие месяцы.

Оставшиеся 25 миллионов 873 тысячи сомов ушли на оплату услуг за трансляцию социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания за апрель и май.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51692/
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