Премьер поручил не допустить бизнеса в помощи пострадавшим в Чон-Алае

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил не допустить бизнеса при реализации стройматериалов пострадавшим от землетрясения в Чон-Алайском районе. Об этом он сказал на заседании правительства, где рассматривали вопрос деятельности госорганов в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам главы кабмина, некоторые села района находятся в 300 километрах от областного центра. Премьер поручил МЧС оказать содействие в централизованной доставке цемента, арматуры.

«Чон-Алай очень далеко. Если каждый будет сам доставлять, выйдет очень дорого, поэтому нужно организовать централизованную доставку. Люди не просят дать бесплатно, купят, но нужно, чтобы доставили по себестоимости, и не допустить бизнеса там», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Полномочный представитель правительства в Ошской области сообщил, что на сегодня от пострадавших жителей района получены заявки на 2 тысячи тонн цемента, и попросил помочь с техникой.

«Ты меня не трогай, я тебя не трону» — такого больше не будет. Все будете отвечать, скажу открыто. «Я сказал, дал предписание, говорил о переселении, не переселился, провел три встречи…» — это больше не прокатит. В дальнейшем таких катастроф в Кыргызстане быть не должно. Если есть угроза, надо переселять, хоть временно», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Также он поручил ускорить разработку законопроекта для точного определения ответственных по предупреждению чрезвычайных ситуаций.