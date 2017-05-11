Отдыхающие жалуются на скандал в санатории «Джалал-Абад».

«Старого директора сняли, а освобождать место новому он отказывается. Они спорят, кричат, все лечебные процедуры прекратили. А ведь у нас время лечения идет», — сообщили они ИА «24.kg».

В соцсетях также появилось видео с места событий.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) Жээнбек Осмоналиев прокомментировал ситуацию.

Ежегодно ФПК проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности всех своих здравниц. Всего по республике 6 санаториев, 8 профилакториев, 3 дома отдыха и около 20 детских лагерей.

«В этом году также запланировали проверку, и 18 апреля ревизоры отправились в санаторий «Джалал-Абад». В первые же дни они натолкнулись на воспрепятствование со стороны администрации. Не смогли полноценно провести ревизию и вернулись с докладной запиской. В связи с этим принято решение отстранить руководителя, оставить ревизоров, чтобы завершили проверку, и рассмотреть это на коллегии», — сказал Жээнбек Осмоналиев.

«К сожалению, руководство сегодня мешает выполнять это решение. Есть очень много посторонних людей, которые стоят у ворот и не пускают внутрь руководство из Бишкека. Они пытаются сорвать все лечебные процедуры, хотели сорвать прием пищи — заблокировать столовую. Если у них все прозрачно и чисто с финансовой точки зрения, почему они боятся пускать ревизоров?» — отметил зампредседателя.

При этом появилась информация, что идет рейдерский захват. Никакого захвата нет! Собственником санатория является Федерация профсоюзов. Наоборот, идет беззаконие, которое творят люди, работавшие в последние годы в этом санатории. Мы хотим привести в порядок деятельность объекта. Жээнбек Осмоналиев

«О ситуации мы заявили в областное отделение милиции, в органы нацбезопасности. Мы просим помочь разобраться. К сожалению, из-за ситуации страдают отдыхающие, у них идет срыв отдыха, лечения. Путевки от ФПК выдаются бесплатно, но если отдыхающие приобрели их на коммерческой основе, мы рассмотрим этот вопрос, и все расходы будут возмещены», — заверил он.

«Если милиция нам поможет, то в течение дня ситуация будет урегулирована», — резюмировал Жээнбек Осмоналиев.